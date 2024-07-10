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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов в новом сезоне

Клубы Российской Премьер‑лиги утвердили модель распределения доходов и расходов в сезоне‑2024/25, сообщает пресс‑служба лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим договорам с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по двум критериям: посещаемости и медиа-активностям. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Положение о призовом фонде, в том числе утвержденный набор показателей и методика расчета по этим критериям, будет подготовлено правлением АФК “РПЛ” в ближайшее время.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в сезоне 2023/24).

Трех новичков лиги также ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%.

Кроме того, по решению общего собрания будет сформирован целевой фонд развития АФК “РПЛ”, порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов», — говорится в сообщении на официальной странице РПЛ в VК.

Первый тур нового сезона РПЛ пройдет с 20 по 22 июля.


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