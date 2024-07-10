РПЛ подписала спонсорское соглашение с «Балтикой»

Источник: РПЛ

Заключение сотрудничества прокомментировал президент РПЛ Александр Алаев.

«От лица лиги хочу поблагодарить компанию “Балтика”. Это долгожданное событие. Российский и очень известный бренд, который возвращается в родные пенаты. Нам приятно, что компания проявила интерес к РПЛ. Контракт на два года — первый шаг к длинному сотрудничеству», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В рамках сотрудничества в том числе будет обновлен дизайн специального приза лиги — награды лучшему игроку матча.

10 июля также состоялось общее собрание клубов Российской Премьер-лиги, на котором был избран состав правления организации сроком на один год. В него вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор петербургского «Зенита» Максим Погорелов и спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.