«Урал» объявил о подписании экс-форварда «Химок»

«23-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург и присоединился к тренировочному процессу команды Евгения Аверьянова. В “Урале” Илья будет играть под седьмым номером. Рады видеть Илью в нашей команде. Желаем скорейшего дебюта за “Урал”!» — сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Предыдущим клубом футболиста были подмосковные «Химки». Также Порохов играл за пермскую «Звезду» и «Тюмень».

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:1, 0:2). Впервые с 2013 года клуб не сыграет в РПЛ.