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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» объявил о подписании экс-форварда «Химок»

Нападающий Илья Порохов продолжит карьеру в клубе из Екатеринбурга.

Урал
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«23-летний футболист уже прибыл в Екатеринбург и присоединился к тренировочному процессу команды Евгения Аверьянова. В “Урале” Илья будет играть под седьмым номером. Рады видеть Илью в нашей команде. Желаем скорейшего дебюта за “Урал”!» — сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Предыдущим клубом футболиста были подмосковные «Химки». Также Порохов играл за пермскую «Звезду» и «Тюмень».

По итогам минувшего сезона «Урал» вылетел в Первую лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону» (2:1, 0:2). Впервые с 2013 года клуб не сыграет в РПЛ.

Ранее стало известно, что «Химки» возглавил Франк Артига. До назначения испанца «Химки» возглавлял Андрей Талалаев. Под его руководством в минувшем сезоне подмосковный клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулся в РПЛ.

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