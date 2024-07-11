Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
5.07
Португалия
Франция
П 3:5
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Англия
Швейцария
П 5:3
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Нидерланды
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
9.07
Испания
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
10.07
Нидерланды
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор «Спартака» назвал причину встречи со священниками

Олег Малышев объяснил, чем была продиктована встреча руководства красно-белых со священниками перед началом нового сезона РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона “Спартака”. Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — цитирует Малышева Sport24.

В минувшем сезоне красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Спартак» стартует в новом сезоне РПЛ выездным матчем с «Оренбургом». Встреча пройдет 21 июля.

14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Его место занял его помощник босниец Владимир Слишкович. При нем «Спартак» одержал четыре победы в чемпионате России, три встречи завершил вничью и не потерпел ни одного поражения. О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было официально объявлено 16 мая. Тренер подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь