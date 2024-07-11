Гендиректор «Спартака» назвал причину встречи со священниками

«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона “Спартака”. Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — цитирует Малышева Sport24.

В минувшем сезоне красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Спартак» стартует в новом сезоне РПЛ выездным матчем с «Оренбургом». Встреча пройдет 21 июля.