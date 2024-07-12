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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Химках» озвучили задачу на ближайший сезон РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев поставил задачу перед командой после возвращения в РПЛ из Первой лиги. Об этом сообщает Sport24.

Химки
Источник: ФК "Химки

В межсезонье команду возглавил испанец Франк Артига, который предыдущие полтора года провел в футбольном клубе «Родина». С 2010 по 2021 год Артига работал в академии «Барселоны».

«При всех наших сегодняшних возможностях, ресурсах, при поддержке наших инвесторов, обновлении команды и тренерского штаба мы рассчитываем закрепиться в РПЛ и попасть в десятку. Для этого у нас есть все ресурсы, шансы и возможности. На сегодняшний день стоит такая задача», — сказал Оленев.

Новый сезон «Химки» откроют 21 июля домашним матчем с махачкалинским «Динамо».

Наивысшим достижением подмосковной команды в РПЛ является восьмое место в сезонах-2007 и 2020/21.

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