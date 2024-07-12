В «Химках» озвучили задачу на ближайший сезон РПЛ

В межсезонье команду возглавил испанец Франк Артига, который предыдущие полтора года провел в футбольном клубе «Родина». С 2010 по 2021 год Артига работал в академии «Барселоны».

«При всех наших сегодняшних возможностях, ресурсах, при поддержке наших инвесторов, обновлении команды и тренерского штаба мы рассчитываем закрепиться в РПЛ и попасть в десятку. Для этого у нас есть все ресурсы, шансы и возможности. На сегодняшний день стоит такая задача», — сказал Оленев.