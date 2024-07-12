Карпин и легионеры «Ростова» предстали в образе донских казаков

«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края. Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эльаскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», — сказано в описании ролика.