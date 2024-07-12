Карпин и легионеры «Ростова» предстали в образе донских казаков
«Ростов» анонсировал предстоящий старт нового сезона РПЛ промо-роликом под названием «Донские казаки».
«Ростов» анонсировал предстоящий старт нового сезона РПЛ промо-роликом под названием «Донские казаки».
«Перед началом сезона мы вновь вдохновились историей нашего родного донского края. Легионеры команды тоже прониклись атмосферой Дона. Валерий Карпин, Мохаммад Мохеби, Роналдо, Умар Сако и Эяд Эльаскалани в этом шуточном видео примерили на себя казачью одежду и быт», — сказано в описании ролика.
В полутороминутном видео главный тренер команды Валерий Карпин казачьей шашкой рубит капусту, а бразильский нападающий Роналдо пробует окрошку. Съемки ролика проходили в ростовском этнопарке «Кумжа».
В минувшем сезоне «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон дончане откроют 20 июля домашним матчем против ЦСКА.