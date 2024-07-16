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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Крылья Советов» сделали промо сезона в стиле «Супер Марио»: видео

Самарские «Крылья Советов» анонсировали предстоящий старт нового сезона РПЛ промо-роликом в стиле культовой игры Super Mario Bros.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь

Ролик под названием Super Vitalievich 8-bit повествует о карьерном пути Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». 59-летний специалист возглавил самарский клуб летом 2020 года.

«Игорь Осинькин. “Крылья Советов”. Пятый сезон. Старт 20 июля», — сказано в описании ролика.

С полной версией ролика можно ознакомиться здесь.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон самарский клуб откроет домашним матчем против «Зенита» в субботу, 20 июля.

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