«Крылья Советов» сделали промо сезона в стиле «Супер Марио»: видео

Ролик под названием Super Vitalievich 8-bit повествует о карьерном пути Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». 59-летний специалист возглавил самарский клуб летом 2020 года.

«Игорь Осинькин. “Крылья Советов”. Пятый сезон. Старт 20 июля», — сказано в описании ролика.

С полной версией ролика можно ознакомиться здесь.