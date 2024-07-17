В парке возле стадиона «Краснодара» произошел пожар

Как сообщает сайт 93.ru, на территории парка «Краснодар», который находится рядом со стадионом одноименной команды, произошел крупный пожар.

«Горит энергоцентр, где хранятся инструменты. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна. Пожар локализован», — написано в телеграм-канале парка.

Стадион построен на средства Сергея Галицкого, бывшего владельца розничной сети магазинов в России «Магнит». Арена была открыта в октябре 2016 года.

В сезоне-2023/2024 «Краснодар» занял наивысшее место в Российской Премьер-лиги в своей историии, финишировав на втором месте вслед за «Зенитом».