«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника Диале
Грозненский «Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луна Диале. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Грозненский «Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луна Диале. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Карьера игрока началась в академии “Бока Хуниорс”. За “Унион Санта-Фе” футболист провёл 130 матчей в разных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Мы приветствуем новичка в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — сказано в заявлении клуба.
Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на четыре года. По информации портала Transfermarkt, «Ахмат» заплатил за переход Диале чуть менее двух миллионов евро.
В этом году Диале провел за «Унион Санта-Фе» 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.