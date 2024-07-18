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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника Диале

Грозненский «Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника «Унион Санта-Фе» Мауро Луна Диале. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

«Карьера игрока началась в академии “Бока Хуниорс”. За “Унион Санта-Фе” футболист провёл 130 матчей в разных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Мы приветствуем новичка в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — сказано в заявлении клуба.

Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на четыре года. По информации портала Transfermarkt, «Ахмат» заплатил за переход Диале чуть менее двух миллионов евро.

В этом году Диале провел за «Унион Санта-Фе» 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

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