«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника Диале

«Карьера игрока началась в академии “Бока Хуниорс”. За “Унион Санта-Фе” футболист провёл 130 матчей в разных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Мы приветствуем новичка в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — сказано в заявлении клуба.

Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на четыре года. По информации портала Transfermarkt, «Ахмат» заплатил за переход Диале чуть менее двух миллионов евро.