«Спартак» забрал 12-й номер у болельщиков

Бразильский новичок красно-белых Виллиан Жозе будет выступать под 12-м номером. Ранее этот номер традиционно закреплялся за болельщиками — он не использовался игроками с сезона-2019/20.

В XXI веке под 12-м номером в «Спартаке» выступали Луиз Адриано, Антон Митрюшкин, Юра Мовсисян, Жано Ананидзе, Алекс, Иван Комиссаров, Антон Алексеев и Максим Кабанов.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» за 1,4 млн евро. В прошлом сезоне 32-летний бразилец забил 10 голов в 33 матчах Ла Лиги.