«Спартак» забрал 12-й номер у болельщиков
Московский «Спартак» внес в заявку на сезон 22 игрока. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
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Московский «Спартак» внес в заявку на сезон 22 игрока. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Бразильский новичок красно-белых Виллиан Жозе будет выступать под 12-м номером. Ранее этот номер традиционно закреплялся за болельщиками — он не использовался игроками с сезона-2019/20.
В XXI веке под 12-м номером в «Спартаке» выступали Луиз Адриано, Антон Митрюшкин, Юра Мовсисян, Жано Ананидзе, Алекс, Иван Комиссаров, Антон Алексеев и Максим Кабанов.
Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» за 1,4 млн евро. В прошлом сезоне 32-летний бразилец забил 10 голов в 33 матчах Ла Лиги.
«Спартак» откроет сезон выездным матчем с «Оренбургом» в воскресенье, 21 июля.