Черчесов опроверг слухи о его желании вернуться в «Спартак»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о желании вернуться в московский «Спартак».
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал слухи о желании вернуться в московский «Спартак».
— Есть в общественном сознании мнение, что Станислав Черчесов очень хочет вернуться в московский «Спартак» и какой-то вот некий гештальт закрыть. Насколько это правда?
— Во-первых, это абсолютная неправда. Никто, еще раз повторяю, никуда не бежит. Гештальт мы в других клубах закрыли, и мне, как говорится, нечего в этом плане сказать.
Еще раз повторяю, я не знаю руководителей клуба. Основателя Леонида Арнольдовича я знал, естественно. Всегда его уважал и буду уважать. Абсолютно. Он нас и критиковал, и хвалил. Ну, знаешь, как это, у нас мужские отношения до сих пор, и здесь никаких проблем нет. Будет у них такая, как это сказать, возможность или желание, или цель поговорить, пообщаться — мы поговорим, пообщаемся. Другое дело, что никогда не знаешь, чем это закончится. Потому что есть «Спартак», где я капитанил, где я выигрывал последний кубок СССР и мне его вручали как капитану. Ну, много чего натворили. И понятно, поэтому, когда начинается, вспоминают тебя и ассоциируют. В «Спартаке» тренера Черчесова не было, был Черчесов который начинал и много чего не знал. Если посчитают нужным, то обратятся, но на сегодняшний день я тренер сборной Казахстана, — сказал Черчесов в интервью на YouTube-канале «Рашен Football».
Станислав Черчесов работал в «Спартаке» в 2006 году в качестве спортивного директора. По ходу сезона в 2007 году он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова. В августе 2008 года Черчесов был отправлен в отставку после нескольких разгромных поражений от ЦСКА и киевского «Динамо».
3 июня 2024 года Черчесов возглавил сборную Казахстана. Он дебютирует во главе национальной команды 6 сентября в домашнем матче Лиги наций против сборной Норвегии.