На новой гостевой форме «Рубина» указаны имена болельщиков клуба

«Основной цвет — “кобальт зеленый светлый” из флага Республики Татарстан. В градиенте зеленого вшиты имена и фамилии владельцев абонементов, поддерживающих команду последние 5 лет.



Таким решением “Рубин” выражает жест уважения всем тем, кто был с командой как в моменты побед, так и в период неудач. Имена дублируются, чтобы ни одно из них не скрывалось логотипами спонсоров или игровыми номерами.



Округлый воротник окрашен в цвета флага Республики, а на внутренней части расположен основной слоган болельщиков: “Мы — Рубин, нас не остановить”. На гетрах — аббревиатура ФКРК и 1998 — год первого организованного выезда болельщиков ФК “Рубин”, который считается годом основания фан-движения клуба», — говорится в описании к фотографиям формы на странице клуба в VK.