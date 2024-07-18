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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

На новой гостевой форме «Рубина» указаны имена болельщиков клуба

Казанский «Рубин» представил три варианта игровой формы на новый сезон, на одном из них вышиты имена болельщиков, которые покупали абонементы последние пять лет.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь

Домашний комплект на сезон-2024/25 посвящен Республике Татарстан и Казани. Он выполнен в традиционных цветах: рубиновый и ярко-бордовый.

Белый комплект посвящен истории «Рубина». 20 лет назад казанский клуб дебютировал в еврокубках. На форме зашифрованы все забитые мячи команды.

Выездной комплект формы «Рубина» посвящен болельщикам.

«Основной цвет — “кобальт зеленый светлый” из флага Республики Татарстан. В градиенте зеленого вшиты имена и фамилии владельцев абонементов, поддерживающих команду последние 5 лет.

Таким решением “Рубин” выражает жест уважения всем тем, кто был с командой как в моменты побед, так и в период неудач. Имена дублируются, чтобы ни одно из них не скрывалось логотипами спонсоров или игровыми номерами.

Округлый воротник окрашен в цвета флага Республики, а на внутренней части расположен основной слоган болельщиков: “Мы — Рубин, нас не остановить”. На гетрах — аббревиатура ФКРК и 1998 — год первого организованного выезда болельщиков ФК “Рубин”, который считается годом основания фан-движения клуба», — говорится в описании к фотографиям формы на странице клуба в VK.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Рубин» 22 июля на выезде встретится с «Пари НН».

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