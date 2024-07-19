Российские клубы смогут использовать до семи замен в одном матче
Российский футбольный союз (РФС) объявил о нововведениях в правилах, касающихся проведения замен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о нововведениях в правилах, касающихся проведения замен. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Теперь команды смогут провести семь замен, если один из футболистов клуба получит черепно-мозговую травму. Замены будут производиться по схеме «5+1+1».
«Команда А уже использовала максимальное количество разрешенных регламентом замен (пять), после чего игрок этой команды получает черепно-мозговую травму. Команда А получает возможность использования дополнительной замены по причине ЧМТ. Дополнительный слот для проведения этой замены, при необходимости, также предоставляется.
После проведения этой замены команда Б получает возможность использования дополнительной замены в дополнительный слот по любой причине. Если команда Б использует эту возможность и после этого любой игрок команды Б получает ЧМТ, то команда Б имеет возможность использования своей дополнительной замены по причине ЧМТ в дополнительный слот (потому что к этому моменту они не использовали эту возможность). Для соблюдения спортивного принципа дополнительная замена в дополнительный слот после этого также предоставляется и команде А, для уравнивания общего количества замен каждой из команд», — сообщается на официальном сайте РФС.
Таким образом, семь замен будут доступны только в том случае, если в составе каждой команды будет проведено по одной замене, связанной с получением игроком черепно-мозговой травмы.
Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.