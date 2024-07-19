«Это позор». Экс-арбитр ФИФА — о четырех судьях из Москвы в РПЛ

«Москва во главе с Французовым (президент Московской городской коллегии судей — прим. ред.) и его товарищами давно в тупике. Меня это очень сильно беспокоит. Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. Не думаю, что “Газпром” как-то влияет на распределение мест, потому что в Москве турниров и судей больше, чем в Петербурге.



Я знаю много арбитров, считаю некоторых своими маленькими воспитанниками, как Безбородова из Петербурга. Но, при всем уважении, там судьи не сильнее московских. Практика в Москве выше. До Французова все разваливали, а он продолжает федерацию тянуть на дно. Чтобы Москву так унизить… У меня нет слов, надо всех менять, причем быстро», — сказал Захаров.