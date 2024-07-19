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11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это позор». Экс-арбитр ФИФА — о четырех судьях из Москвы в РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал судейские назначения на матчи РПЛ в сезона-2024/25. Об этом сообщает Legalbet.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: ИТАР-ТАСС/ Игорь Уткин

На матчах нового сезона чемпионата России будут работать пять судей из Санкт-Петербурга (Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Владислав Безбородов) и четыре — из Москвы (Сергей Карасев, Роман Сафьян, Сергей Чебан и Павел Шадыханов).

«Москва во главе с Французовым (президент Московской городской коллегии судей — прим. ред.) и его товарищами давно в тупике. Меня это очень сильно беспокоит. Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. Не думаю, что “Газпром” как-то влияет на распределение мест, потому что в Москве турниров и судей больше, чем в Петербурге.

Я знаю много арбитров, считаю некоторых своими маленькими воспитанниками, как Безбородова из Петербурга. Но, при всем уважении, там судьи не сильнее московских. Практика в Москве выше. До Французова все разваливали, а он продолжает федерацию тянуть на дно. Чтобы Москву так унизить… У меня нет слов, надо всех менять, причем быстро», — сказал Захаров.

Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.

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