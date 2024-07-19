Владимир Слишкович объяснил решение уйти из «Спартака»

— Вы рассказывали, что советуетесь с отцом по футбольным моментам, вы часто ему звоните. Вот сейчас у вас ситуация такая, подвешенная, скажем. Перед уходом из «Спартака» вы советовались по этому?

— Нет, это мое решение было, потому что я считал, что это правильное решение. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду. Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, его ждет тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: «Ты его хочешь?» Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали, мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру.

Человеку не нужна никакая помощь. Он уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играется футбол в России или тебе расскажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?

Так что я считал, что у «Спартака» пришел новый спортивный директор. У «Спартака» есть проект спортивный, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, что потом не будет, а он виноват. Нет. Идите за своим проектом.

Я никогда не скажу про «Спартак» ничего плохого. Клуб дал мне все и я не смотрел на себя и на деньги которые теряю, потому что «Спартак» дал мне хороший контракт. Я считал что для клуба и для команды самое главное чтобы все было спокойно и я сделал шаг назад, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Также Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака».

— Сейчас я приехал из Боснии, отдыхал чуть-чуть там, на своей родине, увиделся со своими друзьями, родителями и вернулся в Россию. Я здесь живу, остаюсь в России. У меня ребенок здесь ходит в школу, так что моя жизнь сейчас сконцентрирована на России.

— Здесь, в Москве?

— В Москве, — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».