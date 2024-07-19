Владимир Слишкович объяснил решение уйти из «Спартака»
Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как принял решение покинуть команду после назначения на пост Деяна Станковича.
Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, как принял решение покинуть команду после назначения на пост Деяна Станковича.
— Вы рассказывали, что советуетесь с отцом по футбольным моментам, вы часто ему звоните. Вот сейчас у вас ситуация такая, подвешенная, скажем. Перед уходом из «Спартака» вы советовались по этому?
— Нет, это мое решение было, потому что я считал, что это правильное решение. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду. Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, его ждет тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: «Ты его хочешь?» Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали, мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру.
Человеку не нужна никакая помощь. Он уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играется футбол в России или тебе расскажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?
Так что я считал, что у «Спартака» пришел новый спортивный директор. У «Спартака» есть проект спортивный, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, что потом не будет, а он виноват. Нет. Идите за своим проектом.
Я никогда не скажу про «Спартак» ничего плохого. Клуб дал мне все и я не смотрел на себя и на деньги которые теряю, потому что «Спартак» дал мне хороший контракт. Я считал что для клуба и для команды самое главное чтобы все было спокойно и я сделал шаг назад, — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Также Слишкович рассказал, чем занимается после ухода из «Спартака».
— Сейчас я приехал из Боснии, отдыхал чуть-чуть там, на своей родине, увиделся со своими друзьями, родителями и вернулся в Россию. Я здесь живу, остаюсь в России. У меня ребенок здесь ходит в школу, так что моя жизнь сейчас сконцентрирована на России.
— Здесь, в Москве?
— В Москве, — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера 16 мая. Сербский специалист подписал контракт с московским клубом на два года. 29 мая Владимир Слишкович покинул «Спартак», где исполнял обязанности главного тренера в конце сезона-2023/24.