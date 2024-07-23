Орлов: «Спартак» купил игрока с лишним весом, ну как так?

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец, выступавший в прошлом сезоне в испанской Ла Лиге, не играет из-за проблем с лишним весом. Виллиана Жозе не приехал с командой на матч первого тура против «Оренбурга» (0:2).

«Мне жалко болельщиков “Спартака”, вот и все. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всё творят, оно всё не в ту сторону. У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом. Ну как так?» — сказал Орлов.