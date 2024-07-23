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12:18 (мск), источник: Спорт Mail

Орлов: «Спартак» купил игрока с лишним весом, ну как так?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в новом выпуске на YouTube-канале «Такой футбол» прокомментировал переход нападающего Виллиана Жозе в московский «Спартак».

Спартак
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец, выступавший в прошлом сезоне в испанской Ла Лиге, не играет из-за проблем с лишним весом. Виллиана Жозе не приехал с командой на матч первого тура против «Оренбурга» (0:2).

«Мне жалко болельщиков “Спартака”, вот и все. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всё творят, оно всё не в ту сторону. У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом. Ну как так?» — сказал Орлов.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» за 1,4 млн евро. В прошлом сезоне нападающий провел 43 матча за испанский клуб, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

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