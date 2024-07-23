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Ранее в СМИ сообщили, что Марио Фернандес покинет «Зенит», в который перешел летом 2023 года. Позднее агент футболиста Жорже Машаду подтвердил эту информацию.

«Марио Фернандес может продолжить карьеру в России, Эмиратах или США. О Бразилии речи не идет. Мы изучаем варианты с целью найти лучшее предложение», — приводит слова Машаду «РИА Новости Спорт».

33-летний Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.

В марте у Фернандеса возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды.