Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Буде-Глимт
РФШ
Футбол. Еврокубки
18:30
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Балкани
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Маккаби
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
Флора
Все события
16:25 (мск), источник: Спорт Mail

Марио Фернандес может продолжить карьеру в России

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в России, сообщил агент футболиста.

Зенит
Источник: https://t.me/fczenit

Ранее в СМИ сообщили, что Марио Фернандес покинет «Зенит», в который перешел летом 2023 года. Позднее агент футболиста Жорже Машаду подтвердил эту информацию.

«Марио Фернандес может продолжить карьеру в России, Эмиратах или США. О Бразилии речи не идет. Мы изучаем варианты с целью найти лучшее предложение», — приводит слова Машаду «РИА Новости Спорт».

33-летний Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.

В марте у Фернандеса возникли проблемы неврологического характера, из-за которых он был вынужден перенести операцию.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь