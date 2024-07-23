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17:48 (мск), источник: Спорт Mail

Австрийский ЛАСК взял в аренду футболиста «Спартака»

24-летний защитник Томаш Тавареш проведет ближайший сезон в Австрийской Бундеслиге.

ЛАСК
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Томаша Тавареша в австрийский ЛАСК.

«Желаем Томашу успешно проявить себя в Австрии!» — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Воспитанник «Бенфики» перешел в «Спартак» зимой 2023 года. Ранее защитник выступал за швейцарский «Базель», португальский «Фаренсе» и испанский «Алавес». Тавареш принял участие в 22 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Небольшое количество проведенных игр связано с травмами. В 2023 году Томаш порвал крестообразные связки колена в матче молодежной сборной Португалии. В апреле этого года Тавареш вернулся на поле после травмы.

Контракт Тавареша со «Спартаком» действует до 2026 года.

ЛАСК занял третье место в чемпионате страны по итогам прошлого сезона и готовится сыграть в квалификации Лиги Европы.

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