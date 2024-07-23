Австрийский ЛАСК взял в аренду футболиста «Спартака»

«Спартак» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Томаша Тавареша в австрийский ЛАСК.

«Желаем Томашу успешно проявить себя в Австрии!» — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Воспитанник «Бенфики» перешел в «Спартак» зимой 2023 года. Ранее защитник выступал за швейцарский «Базель», португальский «Фаренсе» и испанский «Алавес». Тавареш принял участие в 22 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Небольшое количество проведенных игр связано с травмами. В 2023 году Томаш порвал крестообразные связки колена в матче молодежной сборной Португалии. В апреле этого года Тавареш вернулся на поле после травмы.

Контракт Тавареша со «Спартаком» действует до 2026 года.