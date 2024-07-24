Зарема: «Спартак» сжег мосты, отстранив Соболева от тренировок

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, “Спартак” сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться. Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — сказала Салихова.