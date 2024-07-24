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11:09 (мск), источник: Спорт Mail

Зарема: «Спартак» сжег мосты, отстранив Соболева от тренировок

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отстранение нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой, “Спартак” сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться. Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — сказала Салихова.

Накануне стало известно, что «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой на фоне слухов о его возможном переходе в «Зенит». Сумма трансфера оценивается в 12 млн евро.

Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.


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