Агент Тюкавина рассказал, когда форвард может покинуть «Динамо»

— Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже. Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще, — сказал Сафонов в выпуске Here We Go на YouTube-канале «Коммент. Шоу».



— Мне кажется, санкт-петербургский клуб может чего угодно купить. Но у нас нет для российских клубов вообще никакой опции. То есть если придет, допустим, Гафин или, допустим, Пивоваров и скажет, что вы понимаете, вот такая ситуация сложилась, что вот у вас, допустим, сумма отступных €20 млн, а вот нам «Зенит» дает €30 млн, и вот нам эти €30 млн позарез нужны.



То есть это не мы проявим инициативу, а нам скажут, что вот такая ситуация, ну тогда будем разговаривать, смотреть. А так Костя, надо дать должное, с пяти лет в «Динамо», он преданный игрок. В «Динамо» его за это любят и болельщики, — сказал Сафонов в выпуске Here We Go на YouTube-канале «Коммент. Шоу».