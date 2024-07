Агент Тюкавина рассказал, когда форвард может покинуть «Динамо»

— Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже. Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще, — сказал Сафонов в выпуске Here We Go на YouTube-канале «Коммент. Шоу».