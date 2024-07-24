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14:34 (мск), источник: Спорт Mail

Агент Тюкавина рассказал, когда форвард может покинуть «Динамо»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о возможном переходе футболиста в другой клуб.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— А вот на твой взгляд, когда будет время уезжать Тюкавину?

— Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже. Хочется, чтобы и мирное небо над головой. Ну и как раз я думаю, что и все свои семейные эти вопросы будут [решены], то есть ему будет психологически тоже проще, — сказал Сафонов в выпуске Here We Go на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Также Сафонов рассказал, может ли Тюкавин перейти в «Зенит».

— Клуб Российской Премьер-Лиги может купить Тюкавина? Из Санкт-Петербурга клуб.


— Мне кажется, санкт-петербургский клуб может чего угодно купить. Но у нас нет для российских клубов вообще никакой опции. То есть если придет, допустим, Гафин или, допустим, Пивоваров и скажет, что вы понимаете, вот такая ситуация сложилась, что вот у вас, допустим, сумма отступных €20 млн, а вот нам «Зенит» дает €30 млн, и вот нам эти €30 млн позарез нужны.

То есть это не мы проявим инициативу, а нам скажут, что вот такая ситуация, ну тогда будем разговаривать, смотреть. А так Костя, надо дать должное, с пяти лет в «Динамо», он преданный игрок. В «Динамо» его за это любят и болельщики, — сказал Сафонов в выпуске Here We Go на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В минувшем сезоне чемпионата России Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в €16 млн.


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