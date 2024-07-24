Кирьяков: Отстранение Соболева — правильное решение

Сергей Кирьяков прокомментировал решение «Спартака» отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Отстранение Соболева от тренировок с основной командой — это правильное решение со стороны “Спартака”. По настрою игрока видно, что он всеми мыслями в другой команде. Поэтому лучше отстранить, чтобы не мешал. Но бывают ситуации, наоборот, когда футболист работает профессионально и видно, что он может помочь команде и его можно использовать, несмотря на то что он уходит из клуба. Видимо, тренерский штаб “Спартака” посчитал, что Соболев по работе и отношению видит себя в майке “Зенита”, — приводит“Чемпионат” слова Кирьякова.

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.