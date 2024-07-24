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18:37 (мск), источник: Спорт Mail

Кирьяков: Отстранение Соболева — правильное решение

Экс-футболист сборной России считает, что Александр Соболев уже видит себя в майке «Зенита».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Сергей Кирьяков прокомментировал решение «Спартака» отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Отстранение Соболева от тренировок с основной командой — это правильное решение со стороны “Спартака”. По настрою игрока видно, что он всеми мыслями в другой команде. Поэтому лучше отстранить, чтобы не мешал. Но бывают ситуации, наоборот, когда футболист работает профессионально и видно, что он может помочь команде и его можно использовать, несмотря на то что он уходит из клуба. Видимо, тренерский штаб “Спартака” посчитал, что Соболев по работе и отношению видит себя в майке “Зенита”, — приводит“Чемпионат” слова Кирьякова.

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.

54-летний Сергей Кирьяков в минувшем сезоне был главным тренером выступавшего в Первой лиге клуба «Ленинградец», который по итогам сезонам вылетел в третий по силе футбольный дивизион страны. Во время карьеры футблиста Кирьяков выступал на позиции нападающего за московское «Динамо», «Карслруэ», «Гамбург», китайские клубы «Юньнань» и «Шаньдун». В общей сложности за сборные СССР, СНГ и России Кирьяков провел 38 матчей, в которых забил 15 мячей.

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