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20:25 (мск), источник: Спорт Mail

«Спартак» предложит Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год

Бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос близок к переходу в московский клуб.

Спартак
ФеренцварошПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» собирается предложить вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год. «Локомотив» предлагал зарплату в размере 700 тысяч евро плюс бонусы. В «Ференцвароше» зарплата бразильца составляла 350 тысяч в год.

Ранее сообщалось Маркиньос из «Ференцвароша» продолжит карьеру не в «Локомотиве», который долго вел игрока и уже договорился о переходе, а в «Спартаке», который в последний момент перехватил футболиста.

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил 24-летнего бразильца выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

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