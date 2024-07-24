«Спартак» предложит Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» собирается предложить вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год. «Локомотив» предлагал зарплату в размере 700 тысяч евро плюс бонусы. В «Ференцвароше» зарплата бразильца составляла 350 тысяч в год.

Ранее сообщалось Маркиньос из «Ференцвароша» продолжит карьеру не в «Локомотиве», который долго вел игрока и уже договорился о переходе, а в «Спартаке», который в последний момент перехватил футболиста.

В СМИ появилась информация о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил 24-летнего бразильца выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач.