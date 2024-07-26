Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в “Спартаке”. Многие так говорили и перед матчем с “Оренбургом”, в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев.