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10:22 (мск), источник: Спорт Mail

Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что история клуба была опозорена в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Ветеран «Спартака» отреагировал на слова аргентинского новичка красно-белых Эсекьеля Барко, который заявил, что хочет творить историю с «народной командой».

«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в “Спартаке”. Многие так говорили и перед матчем с “Оренбургом”, в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Оренбург
2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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