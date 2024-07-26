Ловчев: историю «Спартака» опозорили в матче с «Оренбургом»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что история клуба была опозорена в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что история клуба была опозорена в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
Ветеран «Спартака» отреагировал на слова аргентинского новичка красно-белых Эсекьеля Барко, который заявил, что хочет творить историю с «народной командой».
«Барко в интервью сказал, что они вместе будут творить историю в “Спартаке”. Многие так говорили и перед матчем с “Оренбургом”, в итоге опозорили историю. В этом не виноват Деян Станкович, потому что он только пришел, ему нужно время. Творили историю — я, Игорь Шалимов, Игорь Нетто, Никита Симонян», — сказал Ловчев.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало матча — в 15:00 по московскому времени.