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10:55 (мск), источник: Спорт Mail

Главный тренер «Спартака» высказался об отстранении Соболева

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что 27-летний футболист отстранен от тренировок с первой командой. Также в СМИ сообщали, что Александр Соболев может продолжить карьеру в «Зените».

— Почему поменяли Бонгонду?

— Тео провел хороший матч, за исключением эпизода с пенальти. Но это меня не особо тревожит, такое бывает. Но с точки зрения работы на поле я абсолютно доволен. При счете 3:0 можно было дать отдохнуть некоторым футболистам и дать возможность другим ребятам проявить себя.

— Можете рассказать о Соболеве? И насколько эта потеря значима для «Спартака»?

— Клуб уже сделал заявление на этот счет. Я же могу комментировать только сегодняшнюю игру и тех футболистов, которые с нами работают. Я доволен Угальде, он забил сегодня гол, мы идем вперед, — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

В матче второго тура нового сезона РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над подмосковными «Химками» со счетом 3:1. В следующем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». Игра пройдет 5 августа на стадионе в Самаре.


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