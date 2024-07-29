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14:29 (мск), источник: Спорт Mail

Стало известно когда Чалов уедет в Грецию для подписания контракта

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отправится в Салоники сегодня, 29 июля, для подписания контракта с греческим ПАОКом.

ЦСКА
ПАОКПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24 футболист подпишет с клубом трехлетний контракт. Трансфер полностью согласован. В ближайшие дни будет объявлено о переходе нападающего. Ранее сообщалось, что ПАОК активировал опцию выкупа 26-летнего футболиста за €3 млн.

Ранее в ПАОке объяснили интерес к Чалову.

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешел в “Базель” на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию. Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», — приводит слова Томареиса «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов провел за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

Федор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 футболист провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в € 11 млн.


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