В «Пари НН» высказались о будущем Илича после двух поражений

Источник: https://vk.com/fcparinn

В первых двух турах нового сезона чемпионата России «Пари НН» уступил на домашнем поле казанскому «Рубину» со счетом 2:4 и московскому ЦСКА со счетом 0:3.

«Мы продолжаем работать все вместе. Про доверие или недоверие к главному тренеру разговоров не ведется. Вопрос об отставке Илича даже ни разу не поднимался. Конечно, у клуба есть варианты В и С. Но в отношении Саши об отставке или не отставке разговоры не ведутся», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Саша Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года после отставки Сергея Юрана. Контракт 46-летнего сербского специалиста с нижегородским клубом действует до конца июня 2025 года.

В следующем туре РПЛ «Пари НН» сыграет на выезде против «Динамо» из Махачкалы 4 августа. До этого команда проведет гостевой матч в Кубке России с грозненским «Ахматом», который состоится 31 июля.