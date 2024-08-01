Федор Чалов попрощался с ЦСКА
Воспитанник ЦСКА Федор Чалов попрощался с клубом и болельщиками.
Воспитанник ЦСКА Федор Чалов попрощался с клубом и болельщиками.
«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.
Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.
Вокруг много мнений и домыслов, но как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.
ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло!
Цвета меняются, история продолжается…» — написал Чалов в своем телеграм-канале.
Ранее появилась информация о том, что Чалов станет игроком греческого ПАОКа. Сообщалось также, что клуб активирует опцию выкупа футболиста за 3 миллиона евро.
Федор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.