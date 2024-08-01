Федор Чалов попрощался с ЦСКА

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Милсами
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Баник О
Футбол. Еврокубки
18:00
Лапи
Брённбю
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Зимбру
Футбол. Еврокубки
18:30
Браво
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Осиек
Футбол. Еврокубки
19:00
Полесье
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
19:00
Тобол Кс
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
19:00
Трансинвест
Млада-Болеслав
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
19:00
АЕК Л
Пакш
Футбол. Еврокубки
19:30
Интер Э
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
20:00
Эльфсборг
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
Копенгаген
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
20:00
Бранн
Гоу Эхед Иглз
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Омония
Футбол. Еврокубки
20:00
Тромсе
КуПС
Футбол. Еврокубки
20:00
Университатя Кр
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:00
Слима
Ноа
Футбол. Еврокубки
20:15
Силькеборг
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:30
Трабзонспор
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Петах-Тиква
Брага
Футбол. Еврокубки
20:30
Вадуц
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:30
Черно Море
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Викингур Л
Гент
Футбол. Еврокубки
21:00
Войводина
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Серкль Брюгге
ФК Килмарнок
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Корвинул
Футбол. Еврокубки
21:00
Ботев Пл
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Иберия 1999
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Зиря
Футбол. Еврокубки
21:30
Шленск
Рига
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Миррен
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:45
Карнарвон
Легия
Футбол. Еврокубки
21:45
Шелбурн
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
ЦСКА 1948
Футбол. Еврокубки
22:00
ХБ Торсхавн
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
22:15
Витория Гимарайнш
Флориана
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.07
Краснодар
Динамо Мх
28.07
Оренбург
Ахмат
28.07
Химки
Спартак
27.07
Факел
Акрон
27.07
Рубин
Зенит
27.07
Динамо
Локомотив
27.07
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
26.07
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:08 (мск), источник: Спорт Mail

Федор Чалов попрощался с ЦСКА

Воспитанник ЦСКА Федор Чалов попрощался с клубом и болельщиками.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Взросление — это всегда про ответственность. В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведенных вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы. Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шел к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру. Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю все правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моем сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло!

Цвета меняются, история продолжается…» — написал Чалов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация о том, что Чалов станет игроком греческого ПАОКа. Сообщалось также, что клуб активирует опцию выкупа футболиста за 3 миллиона евро.

Федор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/22 футболист провел в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь