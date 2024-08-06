Артем Дзюба исполнит роль в одном из сериалов на телевидении

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Дзюба появится в камео (эпизодическая роль, исполненная известным человеком и зачастую не указанная в титрах — прим. ред.) в третьем сезоне сериала «Бедный олигарх». Футболист сыграет самого себя.

По сюжету Дзюба сыграет с беглым бизнесменом Виктором Гнидой в исполнении Владимира Сычева в деревенском футбольном матче.

«Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артема», — приводит слова продюсера сериала Сарика Андреасяна «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Дзюба покинул «Локомотив» в мае по истечении срока контракта.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. Он провел за клуб 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Артем Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» футболист четыре раза выиграл чемпионство. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ, нападающий забил 160 гола за 422 матча.