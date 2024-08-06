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16:02 (мск), источник: Спорт Mail

В РФС отказали Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с московским клубом.

6 августа палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассмотрела заявление бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова и отказала ему в выплате компенсации со стороны клуба.

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.

Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в РПЛ, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».

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