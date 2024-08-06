В РФС отказали Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с московским клубом.

6 августа палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассмотрела заявление бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова и отказала ему в выплате компенсации со стороны клуба.

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.