В РФС отказали Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА
После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова.
После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова.
Владимир Федотов обратился в палату по разрешению споров в связи с расторжением контракта с московским клубом.
6 августа палата по разрешению споров Российского футбольного союза рассмотрела заявление бывшего тренера ЦСКА Владимира Федотова и отказала ему в выплате компенсации со стороны клуба.
Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.
Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в РПЛ, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».