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18:00 (мск), источник: Спорт Mail

В ЦСКА прокомментировали итог тяжбы с Владимиром Федотовым

По словам Кирилла Брейдо, клуб не воспринимает решение РФС как победу.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал судебную тяжбу с бывшим главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

6 августа Палата по разрешению споров РФС отклонила иск Федотова к ЦСКА с требованием выплатить неустойку в 200 млн рублей за досрочное расторжение контракта.

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года и был отправлен в отставку после завершения сезона-2023/24. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.

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