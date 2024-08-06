В ЦСКА прокомментировали итог тяжбы с Владимиром Федотовым
По словам Кирилла Брейдо, клуб не воспринимает решение РФС как победу.
По словам Кирилла Брейдо, клуб не воспринимает решение РФС как победу.
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал судебную тяжбу с бывшим главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.
6 августа Палата по разрешению споров РФС отклонила иск Федотова к ЦСКА с требованием выплатить неустойку в 200 млн рублей за досрочное расторжение контракта.
«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.
Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года и был отправлен в отставку после завершения сезона-2023/24. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.