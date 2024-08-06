В ЦСКА прокомментировали итог тяжбы с Владимиром Федотовым

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.