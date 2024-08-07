Президент РПЛ сообщил о переговорах по вещанию в Китае

Источник: РПЛ

В конце прошлого года Алаев рассказал, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.

«Пока не договорились. Но еще время есть, даже трансферное окно открыто. Ведем переговоры. Какая вероятность? Я оцениваю очень высоко», — приводит слова Алаева ТАСС.

Минувший сезоне РПЛ показывали в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

После 3-го тура нового сезона РПЛ лидерство в турнирной таблице удерживает «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 9 очков. Сине-бело-голубые забили в ворота соперников 13 безответных мячей. Второе место занимает московское «Динамо». На счету бело-голубых также 9 очков, но команда Марцела Лички уступает «Зениту» по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 7 очками.

Единственным клубом без набранных очков остаются самарские «Крылья Советов».

Лучшим бомбардиром после трех матчей РПЛ является полузащитник «Зенита» Максим Глушенков с 6 голами. Второе место занимает бразильский нападающий сине-бело-голубых Педро с 3 забитыми мячами. На третьем месте располагается Манфред Угальде из «Спартака’с 3 голами.