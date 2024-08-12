Тюкавин останется в «Динамо» до зимнего трансферного окна
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в турецкий клуб.
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в турецкий клуб.
Ранее в СМИ сообщили, что Тюкавин может перейти в один из турецких топ-клубов.
«Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с “Динамо” Махачкала. До зимы он точно отыграет в “Динамо”. Каждый день спрашивать одного и то же — ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли. Может, кто-то в “Динамо” вел переговоры с “Бешикташем” и “Галатасараем”. Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне чемпионата России 22-летний Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Действующее трудовое соглашение воспитанника бело-голубых с московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в €16 млн.