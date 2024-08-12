Черевченко покинул пост главного тренера воронежского «Факела»

Источник: https://vk.com/pfcfakel

«Факел» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, “Факел” сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — цитирует Черевченко пресс-слуба клуба.

После 4-х туров Россйской Премьер-лиги «Факел» с одним очком занимает последнюю строчку турнирной таблицы. А в первом матче Кубка России воронежцы потерпели разгромное поражение от «Зенита» (0:3).