Черевченко покинул пост главного тренера воронежского «Факела»
Специалист, который на следующей неделе отметит 50-летний юбилей, возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года.
Специалист, который на следующей неделе отметит 50-летний юбилей, возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года.
«Факел» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, “Факел” сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — цитирует Черевченко пресс-слуба клуба.
После 4-х туров Россйской Премьер-лиги «Факел» с одним очком занимает последнюю строчку турнирной таблицы. А в первом матче Кубка России воронежцы потерпели разгромное поражение от «Зенита» (0:3).
Игорь Черевченко возглавил команду в апреле, сменив в должности Сергея Ташуева. Под руководством Черевченко воронежцы заняли 11-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/2024, что стало лучшим результатом клуба в его истории.