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17:52 (мск), источник: Спорт Mail

Черевченко покинул пост главного тренера воронежского «Факела»

Специалист, который на следующей неделе отметит 50-летний юбилей, возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/pfcfakel

«Факел» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, “Факел” сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — цитирует Черевченко пресс-слуба клуба.

После 4-х туров Россйской Премьер-лиги «Факел» с одним очком занимает последнюю строчку турнирной таблицы. А в первом матче Кубка России воронежцы потерпели разгромное поражение от «Зенита» (0:3).

Игорь Черевченко возглавил команду в апреле, сменив в должности Сергея Ташуева. Под руководством Черевченко воронежцы заняли 11-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/2024, что стало лучшим результатом клуба в его истории.

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