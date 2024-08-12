Семин: В «Факеле» нужно поменять руководство клуба, а не тренера
12 августа состоялась первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела».
12 августа состоялась первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Факела».
«У них нужно спросить, почему они перед этим поменяли Сергея Ташуева, почему они так меняют. В воронежском “Факеле” нужно убирать не тренера, а спортивного директора, генерального директора, начать жить по-новому. Ни один, ни второй тренеры ни при чем, нужно убрать этих людей, тогда будет правильно. Ведь они же брали Черевченко, убрали Ташуева тоже они, то есть тоже должны брать ответственность за это. Для меня это стало совсем неожиданно, так ведь нельзя менять, сами уйдите. Вы не справились, не угадали с тренером, не укомплектовали команду. Самое простое — убрать тренера, а самим остаться у руля. Но эта проблема не только у “Факела”, а у многих клубов», — цитирует Семина ТАСС.
После четырех туров Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 «Факел» с одним очком занимает последнюю строчку турнирной таблицы. А в первом матче Кубка России воронежцы потерпели разгромное поражение от «Зенита» (0:3).
Бывший главный тренер «Факела» хорошо знаком Юрию Семину. Во время карьеры футболиста Черевченко с 1996 по 2001 год играл под руководством Семина за московский «Локомотив».
77-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».