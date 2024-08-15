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Орсато отказался от работы в РФС по политическим мотивам

Итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил свое решение отказаться от работы в Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Оба этом сообщает La Repubblica.

Источник: AP 2023

«Действительно ли я собираюсь в Россию? Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по судейству с Российским футбольным союзом в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы хочу сосредоточить всю свою энергию на создании своих проектов в Италии», — сказал Орсато.

Ранее сообщалось, что 48-летний итальянец ответил согласием на сотрудничество с ЭСК РФС, однако несколько часов спустя изменил свое решение без объяснения причин.

Орсато начал свою судейскую карьеру в 17 лет. Он известен своей работой на матчах Серии А. С 2015 года Орсато входит в категорию элитных судей УЕФА. В 2020 году Орсато работал на финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.

На международной арене наибольшую известность Орсато получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. Также Орсато обслуживал матчи Евро-2024 в Германии. После завершения турнира итальянец объявил о решении завершить карьеру.