Орсато отказался от работы в РФС по политическим мотивам

«Действительно ли я собираюсь в Россию? Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по судейству с Российским футбольным союзом в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы хочу сосредоточить всю свою энергию на создании своих проектов в Италии», — сказал Орсато.