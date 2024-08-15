Турецкие СМИ сообщили о переходе Актюркоглу в «Спартак»

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. На его счету 175 матчей за стамбульский клуб, в которых он забил 44 мяча и сделал 39 результативных передач. Вместе с «Галатасарем» Актюркоглу дважды побеждал в чемпионате Турции и один раз выигрывал национальный кубок.