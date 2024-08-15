Турецкие СМИ сообщили о переходе Актюркоглу в «Спартак»

По информации источника, стоимость трансфера составит 12 млн евро. 25-летний вингер станет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака» с годовой зарплатой в размере трех миллионов евро.
На прошлой неделе агент футболиста Вильям Д’Авила сообщил, что переговоры со «Спартаком» не увенчались успехом. Российский клуб был готов платить Актюркоглу чуть больше двух миллионов евро.
Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. На его счету 175 матчей за стамбульский клуб, в которых он забил 44 мяча и сделал 39 результативных передач. Вместе с «Галатасарем» Актюркоглу дважды побеждал в чемпионате Турции и один раз выигрывал национальный кубок.
Также на счету Актюркоглу 34 матча за сборную Турции, в которых он забил шесть мячей. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2024 и сумел отличиться на групповом этапе в ворота сборной Грузии (3:1).