Генич назвал клуб РПЛ, который в ближайшее время подпишет Дзюбу

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды. Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к “Крыльям” и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна. Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил», — сказал Генич.