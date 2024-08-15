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Генич назвал клуб РПЛ, который в ближайшее время подпишет Дзюбу

Футбольный комментатор Константин Генич в новом выпуске шоу «Коммент. Превью» рассказал о том, что нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"

35-летний нападающий до сих пор находится без команды. Его последним клубом был московский «Локомотив», который в мае отказался продлевать с ним контракт.

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды. Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к “Крыльям” и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна. Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил», — сказал Генич.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

После четырех туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. В этих матчах самарский клуб сумел забить всего три мяча.