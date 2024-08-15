Орсато вышел из состава ЭСК РФС через два дня после назначения

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, бывший итальянский рефери Даниэле Орсато вышел из состава экспертно-судейской комиссии РФС. Решение о выходе Даниэле Орсато из состава экспертов ЭСК принято в связи с невозможностью совмещения работы специалиста в ЭСК и его другой деятельностью.
"В последние дни в прессе было много противоречивых сведений относительно моего сотрудничества с РФС в качестве эксперта ЭСК и моего будущего. Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами. В первую очередь, хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе. Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени.
Тем не менее, жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе", — приводит слова Орсато Sport24.
Орсато начал карьеру в 17 лет. Он известен своей работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. На чемпионате мира в Катаре Орсато получил назначение на два матча группового этапа, в том числе он судил матч открытия, и полуфинал между Аргентиной и Хорватией. Также Орсато обслуживал матчи Евро-2024 в Германии.
С 2015 года Орсато входит в категорию элитных судей УЕФА. В 2020 году Даниэле Орсато работал на финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.