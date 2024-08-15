Орсато вышел из состава ЭСК РФС через два дня после назначения

Тем не менее, жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе", — приводит слова Орсато Sport24.