«Локомотив» повторил клубный рекорд в РПЛ

Ранее в матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 90-й минуте забил защитник Наир Тикнизян.
После забитого матча Тикнизян объяснил, почему не стал праздновать.
«Как я могу праздновать гол в ворота команды, которая меня, не побоюсь этого слова, воспитала? Я приехал в Москву в 13 лет и жил в интернате восемь-девять лет. Я благодарен воспитателям, кто там был, всем, кто причастен к моему становлению. Это дань уважения, иначе и быть не могло. Это отношение никуда у меня не может раствориться. Я всегда буду благодарен ЦСКА», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».
Таким образом «железнодорожники» отличились в 22 матчах чемпионата России подряд, повторив клубный рекорд по этому показателю. «Локомотив» забивал 22 матча подряд в РПЛ в сезоне-2022/23.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. На первой строчке располагается «Зенит», набрав 13 очков, вторую строчку удерживает «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 12 очков, но опережает «Локомотив» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Зенит» также на домашнем поле встретится с московским «Спартаком», а «Динамо» сыграет на домашнем стадионе с «Краснодаром».