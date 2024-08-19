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«Локомотив» повторил клубный рекорд в РПЛ

Московский «Локомотив» повторил рекорд по забитым мячам подряд в матчах чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sport.

22

Ранее в матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 90-й минуте забил защитник Наир Тикнизян.

После забитого матча Тикнизян объяснил, почему не стал праздновать.

«Как я могу праздновать гол в ворота команды, которая меня, не побоюсь этого слова, воспитала? Я приехал в Москву в 13 лет и жил в интернате восемь-девять лет. Я благодарен воспитателям, кто там был, всем, кто причастен к моему становлению. Это дань уважения, иначе и быть не могло. Это отношение никуда у меня не может раствориться. Я всегда буду благодарен ЦСКА», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Таким образом «железнодорожники» отличились в 22 матчах чемпионата России подряд, повторив клубный рекорд по этому показателю. «Локомотив» забивал 22 матча подряд в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. На первой строчке располагается «Зенит», набрав 13 очков, вторую строчку удерживает «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 12 очков, но опережает «Локомотив» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Зенит» также на домашнем поле встретится с московским «Спартаком», а «Динамо» сыграет на домашнем стадионе с «Краснодаром».

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 17150 зрителей
Главные тренеры
Марко Николич
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Наир Тикнизян
(Владислав Сарвели)
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
3
Данил Круговой
87′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
22
Милан Гайич
23′
87′
90
Матвей Лукин
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
19
Рифат Жемалетдинов
7
Виктор Давила
90′
46
Владислав Яковлев
11
Тамерлан Мусаев
28′
73′
20
Секу Койта
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
30′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
76′
71
Наир Тикнизян
6
Дмитрий Баринов
66′
94
Артем Тимофеев
9
Сергей Пиняев
61′
27
Вадим Раков
88′
93
Артем Карпукас
38′
76′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
76′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
14
Фолы
12
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти