«Локомотив» повторил клубный рекорд в РПЛ

«Как я могу праздновать гол в ворота команды, которая меня, не побоюсь этого слова, воспитала? Я приехал в Москву в 13 лет и жил в интернате восемь-девять лет. Я благодарен воспитателям, кто там был, всем, кто причастен к моему становлению. Это дань уважения, иначе и быть не могло. Это отношение никуда у меня не может раствориться. Я всегда буду благодарен ЦСКА», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».