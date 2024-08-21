Личка: Из свободных агентов взял бы в «Динамо» Антона Миранчука

— Сейчас на российском рынке три свободных агента — Дзюба, Джикия и Антон Миранчук. Кого бы в «Динамо» забрали?
— У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артем захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один — Тюкавин. И еще есть Гладышев. А Миранчук — интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука, — приводит слова Лички «РБ Спорт».
Этим летом у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом.
Миранчук является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого выступал с 2017 года. На счету 28-летнего полузащитника 217 матчей за «железнодорожников», в которых он забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, три раза выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.