Личка: Из свободных агентов взял бы в «Динамо» Антона Миранчука

— У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артем захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один — Тюкавин. И еще есть Гладышев. А Миранчук — интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука, — приводит слова Лички «РБ Спорт».