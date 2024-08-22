Тикнизян помирился с журналистом, которого назвал дурачком

— Смотрите, давайте я вам сейчас скажу, когда и вы спокойны, и я. Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен. Тем, что команда проиграла. И в целом своим игровым временем. И сразу сказал, что не буду отвечать. Но журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация. Сейчас я к вам подошел, даже несмотря на тот инцидент. И лишний раз показал вам свое уважение. Поэтому просто надеюсь, что у нас оно будет взаимным. Так что это все мелочи — будьте здоровы! — приводит слова Тикнизяна «Известия».