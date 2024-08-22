Тикнизян помирился с журналистом, которого назвал дурачком

Напомним, после матча с «Динамо» в микст-зоне Тикнизян не стал давать интервью, а корреспондент газеты «Известия» крикнул футболисту вслед: «Какой номер возьмете в “Спартаке”?
Тикнизян вернулся к журналистам и ответил: «Веди себя достойно! Ты тычешь сейчас мне камерой в лицо — ты думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно. Ты здесь находишься — уважительно относись к нам, футболистам. Тем более, после поражения. Я тебе отвечал очень много раз, между прочим. Ты сейчас себя ведешь как дурачок».
— После матча с «Динамо» (1:3) резонанс вызвала ваша эмоциональная реакция на мой провокационный вопрос про «Спартак», слухи о переходе в который тогда ходили…
— Смотрите, давайте я вам сейчас скажу, когда и вы спокойны, и я. Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен. Тем, что команда проиграла. И в целом своим игровым временем. И сразу сказал, что не буду отвечать. Но журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация. Сейчас я к вам подошел, даже несмотря на тот инцидент. И лишний раз показал вам свое уважение. Поэтому просто надеюсь, что у нас оно будет взаимным. Так что это все мелочи — будьте здоровы! — приводит слова Тикнизяна «Известия».