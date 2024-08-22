Капитан «Локомотива» Баринов избежал серьезной травмы

Дмитрий Баринов был вынужденно заменен на 67-й минуте матча пятого тура РПЛ против ЦСКА (1:0) из-за образовавшейся гематомы в области левого глаза.
«С Димой все хорошо. Он готовится в обычном режиме к ближайшей игре против “Ростова”, — заявил агент футболиста Павел Банатин.
«Локомотив» после пятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. Матч с «Ростовом» в рамках шестого тура Премьер-лиги «железнодорожники» проведут в воскресенье, 25 августа.
Баринов в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 3 голевые передачи.