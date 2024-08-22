Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Локомотива» Баринов избежал серьезной травмы

Дмитрий Баринов получил травму в матче пятого тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Баринов был вынужденно заменен на 67-й минуте матча пятого тура РПЛ против ЦСКА (1:0) из-за образовавшейся гематомы в области левого глаза.

«С Димой все хорошо. Он готовится в обычном режиме к ближайшей игре против “Ростова”, — заявил агент футболиста Павел Банатин.

«Локомотив» после пятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. Матч с «Ростовом» в рамках шестого тура Премьер-лиги «железнодорожники» проведут в воскресенье, 25 августа.

Баринов в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 3 голевые передачи.

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
18.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 17150 зрителей
Главные тренеры
Марко Николич
Михаил Галактионов
Голы
Локомотив
Наир Тикнизян
(Владислав Сарвели)
90′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
да Силва Виллиан Роша
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
3
Данил Круговой
87′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
22
Милан Гайич
23′
87′
90
Матвей Лукин
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
19
Рифат Жемалетдинов
7
Виктор Давила
90′
46
Владислав Яковлев
11
Тамерлан Мусаев
28′
73′
20
Секу Койта
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
30′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
76′
71
Наир Тикнизян
6
Дмитрий Баринов
66′
94
Артем Тимофеев
9
Сергей Пиняев
61′
27
Вадим Раков
88′
93
Артем Карпукас
38′
76′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
76′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
14
Фолы
12
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти