Газизов: Махачкалинское «Динамо» не планирует новых приобретений

«Я думаю, что свою работу на трансферном рынке мы завершили. Новых приобретений не планируется. Как оценим новичков? Давайте немного подождем, ребятам нужно привыкнуть к команде, адаптироваться», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Особенно Газизов выделяет приобретение 21-летнего иранского нападающего Мохаммаджавада Хоссейннеджада, гол которого принес клубу первую победу в Российской Премьер-лиге (матч с «Ахматом», 1:0).
«Почему Джавад выбрал именно “Динамо” Махачкала? Сложно сказать как-то с ходу. Это был недешевый трансфер для нас, нам удалось повторить условия больших клубов, и мы счастливы, что он выбрал именно нас. Наверное, Джавад выбрал нас, потому что в Дагестане ему проще адаптироваться — культура, религия, которая близка ему. За ним действительно пристально следили и следят скауты европейских клубов. Но сегодня это наш игрок, и мы очень рады», — добавил гендиректор «Динамо».
На данный момент последним подписанием махачкалинского «Динамо» является российский нападающий Гамид Агаларов. 24-летний нападающий в сезоне-2021/2022 в рамках Российской Премьер-Лиги стал лучшим бомбардиром, а также был признан лучшим молодым игроком РПЛ.
Махачкалинское «Динамо» после пяти туров набрало 5 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч махачкалинская команда проведет 23 августа против «Рубина».