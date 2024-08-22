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Газизов: Махачкалинское «Динамо» не планирует новых приобретений

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что клуб завершил свою работу на трансферном рынке.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что свою работу на трансферном рынке мы завершили. Новых приобретений не планируется. Как оценим новичков? Давайте немного подождем, ребятам нужно привыкнуть к команде, адаптироваться», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Особенно Газизов выделяет приобретение 21-летнего иранского нападающего Мохаммаджавада Хоссейннеджада, гол которого принес клубу первую победу в Российской Премьер-лиге (матч с «Ахматом», 1:0).

«Почему Джавад выбрал именно “Динамо” Махачкала? Сложно сказать как-то с ходу. Это был недешевый трансфер для нас, нам удалось повторить условия больших клубов, и мы счастливы, что он выбрал именно нас. Наверное, Джавад выбрал нас, потому что в Дагестане ему проще адаптироваться — культура, религия, которая близка ему. За ним действительно пристально следили и следят скауты европейских клубов. Но сегодня это наш игрок, и мы очень рады», — добавил гендиректор «Динамо».

На данный момент последним подписанием махачкалинского «Динамо» является российский нападающий Гамид Агаларов. 24-летний нападающий в сезоне-2021/2022 в рамках Российской Премьер-Лиги стал лучшим бомбардиром, а также был признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» после пяти туров набрало 5 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч махачкалинская команда проведет 23 августа против «Рубина».

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
19.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 8967 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Магомед Адиев
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
87′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
99
Муталип Алибеков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
71
Ян Дапо
75′
72
Александр Сандрачук
8
Викторьен Ангбан
65′
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
9
Ражаб Магомедов
75′
28
Сердер Сердеров
7
Абакар Гаджиев
65′
22
Залимхан Юсупов
19
Кирилл Зинович
90+5′
86′
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
8
Мирослав Богосавац
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
23
Антон Швец
85′
5
Милош Шатара
80′
75
Надер Гандри
55
Дарко Тодорович
72′
36
Лукас Ловат
19
Мауро Луна Диале
66′
7
Бернард Бериша
30
Фелиппе Кардозу
38′
66′
11
Силва Лима Исмаэл
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
9
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
14
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти