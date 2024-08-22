Газизов: Махачкалинское «Динамо» не планирует новых приобретений

«Почему Джавад выбрал именно “Динамо” Махачкала? Сложно сказать как-то с ходу. Это был недешевый трансфер для нас, нам удалось повторить условия больших клубов, и мы счастливы, что он выбрал именно нас. Наверное, Джавад выбрал нас, потому что в Дагестане ему проще адаптироваться — культура, религия, которая близка ему. За ним действительно пристально следили и следят скауты европейских клубов. Но сегодня это наш игрок, и мы очень рады», — добавил гендиректор «Динамо».