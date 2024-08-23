КДК наказал «Ростов» за необеспечение безопасности в матче РПЛ

После поражения от «Ростова» со счетом 2:3 спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев жестко раскритиковал с использованием нецензурной лексики судейство главного арбитра Владислава Безбородова. Также директор оренбуржцев оказал физическое воздействие на резервного судью, болезненно сжав ему руку, а затем в течение получаса не давал судейской бригаде покинуть поле, преграждая им путь в подтрибунное помещение.