КДК наказал «Ростов» за необеспечение безопасности в матче РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать «Ростов» на 350 тысяч рублей за необеспечение безопасности после матча пятого тура Российской Премьер-лиги против «Оренбурга».
После поражения от «Ростова» со счетом 2:3 спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев жестко раскритиковал с использованием нецензурной лексики судейство главного арбитра Владислава Безбородова. Также директор оренбуржцев оказал физическое воздействие на резервного судью, болезненно сжав ему руку, а затем в течение получаса не давал судейской бригаде покинуть поле, преграждая им путь в подтрибунное помещение.
«Валерий Карпин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. На данном матче было необеспечение безопасности: Дмитрий Андреев оказал физическое воздействие на резервного судью. “Ростов” оштрафован на 350 тысяч рублей», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца Sport24.
«Ростов» после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Оренбург» с 5 очками располагается на 12-й строчке. В шестом туре «Оренбург» 24 августа на выезде сыграет с воронежским «Факелом». «Ростов» на следующий день в гостях встретится с московским «Локомотивом».