Егор Титов: Уход Соболева не станет потерей для «Спартака»

«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. “Спартак” в свое время играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего. И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Потерей его уход не станет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».
Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что сам Соболев желает уйти из «Спартака». Однако на данный момент сделка по его переходу еще не завершена. В конце июля руководство «Спартака» приняло решение отстранить своего нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой.
Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.
После пяти туров Российской Премьер-лиги «Спартак» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на три очка от лидирующего «Зенита». 24 августа в шестом туре РПЛ красно-белые на выезде встретятся с петербургским клубом.