Егор Титов: Уход Соболева не станет потерей для «Спартака»

«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. “Спартак” в свое время играл без Титова, Тихонова и Аленичева — и ничего. И сейчас, без Соболева, команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Потерей его уход не станет», — приводит слова Титова «РБ Спорт».