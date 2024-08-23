Ширко: Увы, в «Спартаке» ставка сделана на иностранцев

«Есть политика клуба, селекционный отдел, который рекомендует футболистов в зависимости от того, сколько иностранцев может взять команда, чтобы это было безболезненно для неё. Пока ставка сделана на иностранцев в этом сезоне, к сожалению, наверное. С другой стороны, никто искусственно не может играть в основном составе. На поле выходят сильнейшие», — приводит слова Ширко «Евро-Футбол. Ру».