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«Динамо» представило новичка видеороликом по мотивам «Дюны»

Форвард сборной Марокко Эль-Мехди Маухуб подписал контракт с бело-голубыми.

Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом. Клуб оригинально представил футболиста. В качестве основы для видеоролика была взята вселенная фильма «Дюна: Часть вторая», снятого по романам Фрэнка Герберта. Фильм «Дюна: Часть вторая» вышел в феврале 2024 года и на данный момент занимает четвертое место в списке самых кассовых фильмов года, собрав по всему миру более 700 миллионов долларов.

Маухуб в прошедшем сезоне выступал за марокканский клуб «Раджа», выиграв чемпионат и кубок страны. На Олимпийских играх в Париже нападающий в пяти матчах забил один гол. Сборная Марокко стала бронзовым призером турнира.

После пяти туров Российской Премьер-лиги «Динамо» располагается на второй строчке, набрав 12 очков. В матче шестого тура бело-голубые сыграют дома против «Краснодара» 25 августа.