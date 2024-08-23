«Динамо» представило новичка видеороликом по мотивам «Дюны»

Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом. Клуб оригинально представил футболиста. В качестве основы для видеоролика была взята вселенная фильма «Дюна: Часть вторая», снятого по романам Фрэнка Герберта. Фильм «Дюна: Часть вторая» вышел в феврале 2024 года и на данный момент занимает четвертое место в списке самых кассовых фильмов года, собрав по всему миру более 700 миллионов долларов.