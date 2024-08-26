Агкацев повторил рекорд Сафонова по сейвам за матч в «Краснодаре»

Агкацев дебютировал за «Краснодар» в феврале 2021 года. Последние три года он был сменщиком Матвея Сафонова, который этим летом перешел в «Пари Сен-Жермен».

В этом сезоне Агкацев провел девять матчей, в которых пропустил семь мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.