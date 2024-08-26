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Агкацев повторил рекорд Сафонова по сейвам за матч в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев совершил девять сейвов в выездном матче шестого тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0) и повторил клубный рекорд. Об этом сообщает Opta Sports.

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22-летний воспитанник «Краснодара» повторил достижение Матвея Сафонова, которому дважды удавалось совершить девять спасений за матч. Примечательно, что оба раза это произошло в матчах против ЦСКА — в 2020 и 2021 годах.

Агкацев дебютировал за «Краснодар» в феврале 2021 года. Последние три года он был сменщиком Матвея Сафонова, который этим летом перешел в «Пари Сен-Жермен».
В этом сезоне Агкацев провел девять матчей, в которых пропустил семь мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка. В следующем туре «быки» на выезде встретятся с «железнодорожниками». Встреча пройдет в воскресенье, 1 сентября.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
25′
Составы команд
Динамо
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
77′
93
Диего Лаксальт
5
Милан Майсторович
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
1
Андрей Лунев
80′
31
Игорь Лещук
18
Николас Маричаль
46′
7
Дмитрий Скопинцев
8
Хорхе Карраскаль
90′
69
Денис Боков
91
Ярослав Гладышев
74′
77
Денис Макаров
24
Луис Чавес
85′
34
Лука Гагнидзе
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
56′
15
Лукас Оласа
57′
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
46′
20
Джованни Гонсалес
65′
5
Кевин Кастаньо
46′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
69′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
46′
40
Олакунле Олусегун
66′
7
Виктор Са
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
9
Джон Кордоба
90′
19
Федор Смолов
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
25
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти