Агкацев повторил рекорд Сафонова по сейвам за матч в «Краснодаре»

22-летний воспитанник «Краснодара» повторил достижение Матвея Сафонова, которому дважды удавалось совершить девять спасений за матч. Примечательно, что оба раза это произошло в матчах против ЦСКА — в 2020 и 2021 годах.
Агкацев дебютировал за «Краснодар» в феврале 2021 года. Последние три года он был сменщиком Матвея Сафонова, который этим летом перешел в «Пари Сен-Жермен».
В этом сезоне Агкацев провел девять матчей, в которых пропустил семь мячей и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка. В следующем туре «быки» на выезде встретятся с «железнодорожниками». Встреча пройдет в воскресенье, 1 сентября.