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Тикнизян: Первые пять секунд после забитого мяча я за себя не отвечаю

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о быстро забитом голе в матче 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) и особенностях празднования.

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Тикнизян забил гол в первые секунды второго тайма.

— Все быстро произошло.

— До сих пор не понял как это получилось. Буквально две минуты назад я был в раздевалке, а спустя две минуты я забиваю. Опять же повторюсь, думал я не попаду. Слава Богу, попал по воротам и забил.

— Что значит жест с воротником?

— Это просто на ходу. Я всегда говорил, что первые пять секунд после забитого мяча я за себя не отвечаю. Это мое альтер эго. Я не знаю что оно делает.

— Тебя все сравнивают с Кантона, у него был похожий жест.

— Мне далеко до него, — сказал Тикнизян в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ в VK.

Легендарный французский нападающий Эрик Кантона завершил профессиональную спортивную карьеру в 1997 году, вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал четырехкратным победителем Премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии и три раза завоевал Суперкубок страны.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» на своем поле примут «Краснодар».

Локомотив
3:2
Первый тайм: 2:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
25.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Валерий Карпин
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
10′
Илья Самошников
(Алексей Батраков)
37′
Наир Тикнизян
(Дмитрий Воробьев)
46′
Ростов
Роналдо
(Андрей Лангович)
13′
Роналдо
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
85
Евгений Морозов
6
Дмитрий Баринов
71
Наир Тикнизян
60′
27
Вадим Раков
67′
83
Алексей Батраков
89′
8
Владислав Сарвели
93
Артем Карпукас
72′
75′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
60′
99
Тимур Сулейманов
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
90+7′
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
40
Илья Вахания
68′
69
Егор Голенков
18
Константин Кучаев
41′
78′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
77′
67
Герман Игнатов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
9
Фолы
12
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти