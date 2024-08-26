Тикнизян: Первые пять секунд после забитого мяча я за себя не отвечаю

Тикнизян забил гол в первые секунды второго тайма.
— Все быстро произошло.
— До сих пор не понял как это получилось. Буквально две минуты назад я был в раздевалке, а спустя две минуты я забиваю. Опять же повторюсь, думал я не попаду. Слава Богу, попал по воротам и забил.
— Что значит жест с воротником?
— Это просто на ходу. Я всегда говорил, что первые пять секунд после забитого мяча я за себя не отвечаю. Это мое альтер эго. Я не знаю что оно делает.
— Тебя все сравнивают с Кантона, у него был похожий жест.
— Мне далеко до него, — сказал Тикнизян в видео, опубликованном пресс-службой РПЛ в VK.
Легендарный французский нападающий Эрик Кантона завершил профессиональную спортивную карьеру в 1997 году, вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал четырехкратным победителем Премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии и три раза завоевал Суперкубок страны.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» на своем поле примут «Краснодар».