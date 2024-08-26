Бериша и Богосавац из «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

Оба игрока покинули поле на электрокаре во втором тайме. У Бериши была выявлена травма ахиллова сухожилия, а у Богосаваца диагностировали субтотальный разрыв крестообразной связки. Игрокам предстоит перенести хирургическое вмешательство. Лечение и реабилитация ориентировочно займут шесть месяцев.
Бериша является самым результативным игроком «Ахмата» на старте этого сезона. В семи матчах 32-летний косовар забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре набранных очка. Грозненский клуб остается единственным в лиге, который еще не побеждал в новом розыгрыше чемпионата России.
В субботу, 31 августа, «Ахмат» дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.