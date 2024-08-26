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Бериша и Богосавац из «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша и защитник Мирослав Богосавац пропустят около шести месяцев из-за травм, полученных в матче 6-го тура РПЛ против «Химок» (3:3). Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Оба игрока покинули поле на электрокаре во втором тайме. У Бериши была выявлена травма ахиллова сухожилия, а у Богосаваца диагностировали субтотальный разрыв крестообразной связки. Игрокам предстоит перенести хирургическое вмешательство. Лечение и реабилитация ориентировочно займут шесть месяцев.

Бериша является самым результативным игроком «Ахмата» на старте этого сезона. В семи матчах 32-летний косовар забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре набранных очка. Грозненский клуб остается единственным в лиге, который еще не побеждал в новом розыгрыше чемпионата России.

В субботу, 31 августа, «Ахмат» дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Ахмат
3:3
Первый тайм: 0:1
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4489 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев
Франк Артига
Голы
Ахмат
Александр Жиров
(Лечи Садулаев)
73′
Фелиппе Кардозу
(Бернард Бериша)
76′
Лукас Ловат
90+3′
Химки
Резиуан Мирзов
(Дани Фернандес)
31′
Александр Руденко
(Антон Заболотный)
67′
Антон Заболотный
(Илья Садыгов)
90+8′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
31′
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
82′
7
Бернард Бериша
15
Рейерс де Оливейра Камилу
30
Фелиппе Кардозу
8
Мирослав Богосавац
50′
36
Лукас Ловат
90+4′
95
Арсен Адамов
64′
10
Лечи Садулаев
11
Силва Лима Исмаэл
72′
19
Мауро Луна Диале
23
Антон Швец
46′
18
Владислав Камилов
Химки
96
Игорь Обухов
24
Эдгардо Фаринья
26′
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
80
Хетаг Хосонов
91
Антон Заболотный
99
Ориньо
90′
13
Сергей Терехов
10
Самину Квари Абдуллахи
90′
7
Илья Садыгов
11
Резиуан Мирзов
59′
97
Бутта Магомедов
90′
90+2′
18
Зелимхан Бакаев
59′
9
Александр Руденко
32
Лукас Вера
84′
17
Илья Берковский
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
7
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти