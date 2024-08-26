Бериша и Богосавац из «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

Оба игрока покинули поле на электрокаре во втором тайме. У Бериши была выявлена травма ахиллова сухожилия, а у Богосаваца диагностировали субтотальный разрыв крестообразной связки. Игрокам предстоит перенести хирургическое вмешательство. Лечение и реабилитация ориентировочно займут шесть месяцев.